De Linde bakt en verkoopt wafeltjes voor slachtoffers van aardbeving

“Wat in het rampgebied gebeurde, leeft enorm bij onze leerlingen. Heel wat kindjes van Turkse origine lopen hier school, en de klassen volgen ook steeds het nieuws via Karrewiet. De kinderen wilden graag iets doen om te helpen, hetzelfde signaal kregen we vanuit de leraarskamer en vanuit onze oudervereniging”, zegt directeur Elien Ooms.

Overdonderend succes

“We besloten de krachten te bundelen en een grote wafelslag op poten te zetten. Twee dagen lang werd er zowel op school als door ouders thuis massaal gebakken, en we hebben de wafeltjes verkocht op de speelplaats, aan de schoolpoort, in het atheneum Klein-Brabant, in de buurt… We zullen zeker over de 1.000 stuks gaan, en misschien herhalen we de actie na de krokusvakantie nog eens wegens het overdonderende succes.”