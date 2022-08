De laatste wandelaar én de bezemwagen zijn binnen, Dodentocht zit erop: 9.500 finishers, 1.600 opgaves

Sinds 3.00 uur zaterdagochtend komen de deelnemers van 35ste editie van de Dodentocht aan in het centrum van Bornem. De allereersten waren 27 ultralopers. Daarna volgden nog een resem andere lopers. Sinds 6.00 uur kwamen ook de eerste wandelaars aan. Omstreeks 10.00 uur waren er in totaal al 5.621 wandelaars gearriveerd, onder hen ex-profvoetballer Gilles De Bilde (51). Hij kwam om 8.25 uur over de finishlijn.

De oudste deelnemer van de Dodentocht, Hendrik Dupont (93) , wandelde dan weer rond 10.15 uur over de eindstreep. “Ik heb geen problemen ondervonden, alles is goed verlopen”, reageerde de negentiger uit Brasschaat bij zijn aankomst. “Als God het wil, sta ik hier volgend jaar opnieuw.”

Volgens de organisatie moesten er ook al zo’n 1.537 personen opgeven. Ook de jongste deelnemer, Thibou De Henau (15) moest onderweg vroegtijdig stoppen.

“Het aantal flauwtes dit jaar ligt hoger dan tijdens de andere jaren”, zegt het Rode Kruis net voor het middaguur. De ingekorte editie van de Dodentocht had wel weinig impact op het aantal voetblaren. “Veelal zijn deze mensen te diep gegaan tijdens het wandelen of zijn ze vermoeid en gaan ze meteen na het halen van de finish op een terrasje of op de grond zitten waardoor ze draaierig worden”, zegt Louis Moons van het Rode Kruis. Ernstige incidenten zijn er voorlopig en gelukkig nog niet gemeld.

Chips en cola

Buiten enkelen die moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle, konden de meeste deelnemers in de hulppost zelf worden geholpen. “Met zoute chip en een glas cola”, aldus Moons. Ondanks de hitte die voor problemen zorgde met flauwtes, had het ingekorte parcours van de Dodentocht weinig tot geen impact op de traditionele voetblaren. “Op het verzorgen van de blaren merken we niet meteen een verschil. Dat is hetzelfde gebleven als alle andere jaren”, besluit Moons.

Inmiddels zit de dodentocht er op. Zopas wandelde de laatste deelnemer, gevolgd door de bezemwagen, over de finishlijn. Dat hij de laatste was, vond hij alvast niet erg. “Ik ben gewoon zeer blij dat het gelukt is”, vertelt De 21-jarige Jari De Wachter uit Bornem. “Het is ook best emotioneel. Zeker als je ziet hoeveel mensen je blijven steunen.” Voor de jongeman was het zijn tweede dodentocht. Of hij volgend jaar opnieuw zal deelnemen, wacht hij liever nog even af. “Misschien dat ik voor de honderd kilometer ga. We zullen zien”, besluit Jari.

Volgens de eerste vaststellingen haalden in totaal ruim 9.500 deelnemers de eindmeet, 1.600 mensen hebben onderweg opgegeven. Een opmerkelijke vaststelling is dat het grootste deel van de opgaves 's nachts gebeurden. “Mogelijks het gevolg van de grote temperatuurverschillen. Vrijdagavond zijn we vertrokken met warm weer, 's nachts is het afgekoeld en in de loop van deze voormiddag begon het terug op te warmen”, stelt Ilse Roby

