De Casteleyn krijgt renovatie en nieuwe toekomst: “Plek voor parkteam en meer ruimte voor werking van kasteel d’Ursel”

Bornem Bornem wil De Casteleyn verkopen aan provincie Antwerpen

De gemeente Bornem wil het pand ‘De Casteleyn’ in deelgemeente Hingene verkopen. “We hebben aan provincie Antwerpen gevraagd of er interesse is, en zoeken een oplossing voor de gebruikers”, zegt schepen Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).

22 september