Danny en Martine laten Bakkerij Robberecht over aan Matthi: “Is een kindje dat je afgeeft”

Petrus Spiessens, de overgrootvader van Danny, bakte al brood voor 1900, toen nog in een houtoven. Nadat zijn gebouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog in vlammen opgingen, vond hij een woning in de Boomstraat. Die zaak liet hij in 1929 over aan dochter Marie en haar man Albert Robberecht, wier zoon Henri vervolgens de fakkel overnam.