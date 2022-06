Christophe en Joke zetten schouders onder nieuwe zomerbar: “In zo'n unieke omgeving gaan ook wij voor dat ietsje meer”

Kasteel d’Ursel richtte de voorbije jaren al meermaals een pop-up zomerbar in, maar deze werd steeds uitgebaat door vrijwilligers. “We wilden dit jaar graag iets meer bieden, en gingen daarom op zoek naar een professionele uitbater die het geheel op een hoger niveau kan tillen. Zo kwamen we uit bij Christophe en Joke, zij hebben meer dan 25 jaar ervaring in de catering, zowel op markten, feesten en braderieën als op grote beurzen”, zegt directeur Koen De Vlieger.

Hemel en aarde

“Wij kenden domein d’Ursel al, want waren met ons hamburgerkraam al meermaals van de partij tijdens verschillende activiteiten”, vult Schoukens aan. “Het leek ons leuk om nu eens wat langer in de buurt van het kasteel aan de slag te gaan. We hebben hemel en aarde bewogen om -tussen de vele evenementen door- nog een tent te pakken te krijgen. Dat is nipt gelukt, verder bouwden we ook een deels overdekt en deels open terras.”

De nieuwe Zomerbar aan kasteel d'Ursel in Hingene

“In zo’n prachtige omgeving willen we ook graag dat iétsje meer serveren. Naast de klassieke biertjes en frisdranken, vind je daarom ook verschillende cocktails op de kaart. Wie honger heeft, kan kiezen uit een reeks tapasplankjes, salades, broodjes en ijsjes. Nu hopen we vooral op goed weer, zodat we onze zomerbar tot begin oktober open kunnen houden.”

“We openen onze deuren elke donderdag en vrijdag vanaf 15 uur, op zaterdag en zondag starten we al om 11 uur. We rekenen sowieso op heel wat passage, met de tentoonstelling ‘PRINT&PAINT. 350 jaar bloemen op katoen’, die nog loopt tot 9 oktober, verschillende concerten in het park, de passage van de Dodentocht en meer.”

