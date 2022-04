Chiro Branst eerste gebruiker feestbar Barnem

Bornem Thomas Mo­re-hogeschool krijgt truck van DAF: “Enorm waardevol voor opleidin­gen”

Campus De Nayer van Thomas More is een opleidingsvoertuig rijker. DAF Trucks België schonk immers een gloednieuwe truck aan de hogeschool. “Dit voertuig zal gebruikt worden om studenten nog beter voor te bereiden op een carrière in de vrachtwagensector.”

7 april