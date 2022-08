Chauffeur klokt af op 104 kilometer per uur in bebouwde kom

De autobestuurder zal zich binnenkort mogen verwachten aan een uitnodiging van het Mechelse politieparket. Nadien zal hij zich voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Naast een geldboete riskeert de chauffeur ook nog een bijkomend rijverbod. In totaal reden er in de Weertstraat 22 chauffeurs te snel, 112 autobestuurders werden gecontroleerd.

Naast de Weertstraat stond de politie ook nog opgesteld langs de Kloosterstraat en in de Paardenweg in Bornem. Hier controleerde de politie in totaal 171 chauffeurs en werden er 6 geflitst. Verder stond de politiezone ook nog te flitsen op Meersmandreef en in de Marthe Massinstraat in Puurs-Sint-Amands. Hier reden respectievelijk 11 en 14 chauffeurs te snel.