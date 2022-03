Chauffeur geflitst aan 115 kilometer per uur op N17

De politiezone van Klein-Brabant heeft tijdens de flitsmarathon van woensdag 1.976 voertuigen gecontroleerd. Er werd zowel gecontroleerd in Bornem als in Puurs-Sint-Amands. Naast de N17 in Puurs-Sint-Amands, stond de politie ook nog opgesteld langs de Kleine Amer, Liezele-Dorp, de Lichterstraat en langs de Pullaarsteenweg. In Bornem stond de politie dan weer te flitsen op de Koningin Astridlaan, de Puursesteenwg en in de Sint-Amandsesteenweg. Van alle gecontroleerde voertuigen reden 108 autobestuurder te snel. Op de N17 in Puurs-Sint-Amands werd de zwaarste overtreding opgemeten. Hier werd er een voertuig geflitst aan 115 kilometer per uur. Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.