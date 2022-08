Het Cardiab Cycling Team (CCT) van AZ Rivierenland nodigde op zaterdag 20 augustus de fietsers van de Diabetes Liga uit om samen een oefenrit te doen in Klein-Brabant. De rit startte op de parking van AZ Rivierenland campus Bornem en de fietsers hadden de keuze tussen een rit van 85 of van 100 kilometer. Het Cardiab Cycling Team werd 12 jaar geleden opgericht door cardioloog en sportarts dr. Michel Herssens en kinesitherapeut Greet Vergauwen om de hart- en diabetespatiënten aan te zetten tot meer beweging en sport. “Door voldoende en regelmatig te bewegen, kunnen hart- en diabetespatiënten immers heel wat bijkomende gezondheidsproblemen vermijden. Cyclotherapie past perfect in dat opzet”, zegt dr. Michel Herssens. “Daarom legt het CCT focus op fietsrevalidatie. Onze bedoeling is in eerste instantie om alle hart- en diabetes patiënten te sensibiliseren voor het belang van bewegen en sporten in hun behandeling. Dit kan ook in AZ Rivierenland via doorgedreven harten fietsrevalidatie. Jaarlijks nodigen de fietsploegen van het Cardiab Cycling Team en de Diabetes Liga elkaar uit voor een mooie fietstocht. Dergelijke gezamenlijke oefenrit was alvast een gelegenheid om met elkaar nauwer kennis te maken en een ideale springplank naar de voorbereiding van ‘Climbing for Life 2023'.”