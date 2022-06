Buurtbewoners halen slag thuis: Bouwvergunning voor project Rijkenhoek wordt vernietigd

BORNEM Provincie zegt 'neen' tegen bouwpro­ject Mannenwiel

De deputatie van de provincie Antwerpen geeft geen vergunning voor het bouwproject Mannenwiel in Bornem. Het schepencollege gaf eerder wél groen licht, maar bewonersgroep 'De Wiel is van ons allemaal' protesteerde bij het provinciebestuur en krijgt nu gelijk. Over het project Rijkenhoek wordt later een beslissing genomen.

11 november