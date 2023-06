Bus met 35 kinderen aan boord vat vuur op N16 in Bornem: inzittenden in veiligheid gebracht

Op de N16 van Bornem naar Puurs is woensdagmiddag een bus in brand gevlogen. Op de bus zaten 35 kinderen, die werden intussen allemaal in veiligheid gebracht. Door het incident is er heel wat hinder op de gewestweg, die richting Willebroek volledig werd afgesloten.