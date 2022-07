Burgemeester legt danscafé La Différence tijdelijk sluitingsuur op: “Jongeren moeten weer veilig kunnen uitgaan”

BORNEM Uitbater La Difference aangehou­den

Uitbater van danscafé La Difference Mario Barrez zit momenteel in de cel op verdenking van drugshandel. Het parket vermoedt dat hij betrokken is bij de grote drugsbende die het begin vorige maand kon oprollen. Bij die bende zouden ook zijn vader Paul en oom Albert betrokken zijn. Zij produceerden en verhandelden naar verluidt op grote schaal speed. Albert Barrez zat al eens eerder in de cel voor de moord op veearts Karel Van Noppen in 1995.

29 januari