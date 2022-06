Broekstraat twee dagen afgesloten voor verkeer

Mechelen Maatjes­feest zit al snel zonder ... maatjes: “Dit ga ik een jaar moeten horen”

Als … haringen in een ton. Zo voelden de bezoekers van het Maatjesfeest zich woensdagavond een beetje. Het evenement was een schot in de roos: 5.000 maatjes waren in een mum van tijd op.

15 juni