Branstenaren praten bij boven kopje koffie: “Willen elkaar vaker ontmoeten”

“We hadden iedereen vrijdag uitgenodigd op het Mandemakersplein, maar moesten door het slechte weer uitwijken naar het gemeenschapscentrum. We werkten voor deze activiteit samen met de het Branstse dagcentrum De Steiger, een partner van het project Zorgzame Buurten. De cliënten van De Steiger schonken de koffie uit en maakten meteen een praatje met de andere aanwezigen. Zij kennen immers heel wat volk in het dorp”, zegt Bornems buurtregisseur Freya De Vriendt.

Laagdrempelig

“Samen een tasje koffie drinken is heel eenvoudig en alledaags, en meteen de meest laagdrempelige manier om andere mensen te ontmoeten. Toch zijn het deze momenten die alsmaar schaarser worden, en die door heel wat mensen worden gemist. Daarom testen we uit hoe we meer ontmoetingen kunnen creëren. We kunnen dit koffiemoment bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks gaan organiseren, of misschien komt iemand nog wel op een ander idee… Laat het ons dan vooral weten!”