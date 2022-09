Brandweer zet poorten kazerne open voor grote publiek en toont geschiedenis van korps

Bornem Ontdek het verleden van het Klein-Brabantse landschap tijdens Open Monumenten­dag: “Klein-Bra­bant is een archeologi­sche hotspot”

‘De mens in het Klein-Brabantse landschap. Een archeologische verkenning van Bornem en Puurs- Sint-Amands’, dat is de titel van de tentoonstelling die je nu zondag 11 september kan bekijken in de Sint-Margarethakerk in Wintam (Bornem). “Klein-Brabant is een archeologische hotspot”, klinkt het.

9 september