Brandweer rukt uit voor brandje op het terras

Sint-Joris­school zwaait kleuterdi­rec­teur ‘Goeleke’ uit: “38 jaar lang met hart en ziel voor kleintjes gezorgd”

De Sint-Jorisschool in Blaasveld (Willebroek) zwaait kleuterdirecteur Goedele ‘Goeleke’ Keulemans (59) uit. Meer dan 38 jaar lang zette ze zich met hart en ziel in voor de kleintjes, eerst in haar eigen klasje en daarna 12 jaar lang als hoofd van de school. “Er komt eindelijk meer tijd vrij voor anderen dingen, maar ik ga de school en de kinderen missen. Als ze hulp nodig hebben, zullen ze altijd op mij kunnen rekenen.”