Brandje langs fietsostrade snel onder controle

De brandweer van Bornem is maandagnamiddag moeten uitrukken naar de fietsostrade tussen de Puursesteenweg en de Beukelbaan. Op een afgesloten terreintje naast de fietsostrade was er een brandje uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Toch is er behoorlijk wat schade. Zo is het grootste deel van het terrein volledig opgebrand. Bomen en struiken errond konden gelukkig worden gevrijwaard. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Mogelijks belandde er een sigaret in het droge gras.