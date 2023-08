Dieven forceren raam bij woninginbraak

Klein-Bra­bant herdenkt fusillade van 12 leden van De Zwarte Hand: “80 jaar geleden, maar spijtig genoeg nog steeds actueel”

Op 7 augustus 1943 vond in het Duitse Lingen de executie plaats van 12 leden van De Zwarte Hand. Zaterdagmiddag vond op het erepark van de begraafplaats in Puurs (Puurs-Sint-Amands) een herdenking plaats. “We zijn exact 80 jaar verder, maar de helden van deze Klein-Brabantse verzetsgroep zijn nog lang niet vergeten. We moeten dit verhaal ook blijven vertellen, want het thema is spijtig genoeg nog steeds brandend actueel”, zegt Tjen Mampaey.