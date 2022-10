Bornemse verenigingen krijgen cheques ‘Dag van de Bornemnaar’

Niel Vooruit Niel organi­seert soepver­koop voor Welzijns­scha­kels

Vooruit Niel is van start gegaan met de verkoop van versbereide pompoensoep. De opbrengst is integraal bestemd voor Welzijnsschakels Niel, een organisatie die gezinnen in kansarmoede bijstaat. “We willen er mee voor zorgen dat ieder kind kan genieten van Sinterklaas”, klinkt het.

18 oktober