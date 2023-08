Bornemse speelpleinwerking bestaat 20 jaar en organiseert Speelpleinrock: “Kinderen krijgen hier de vrijheid om zich te vervelen”

Kerk van Hingene krijgt nieuw orgel: “Dit exemplaar is uniek in België”

De parochiekerk Sint-Stefaan in Hingene (Bornem) heeft een primeur beet. “We lieten een nieuw orgel plaatsen, het eerste exemplaar van Hans Van Rossum in België. Het instrument zal gebruikt worden tijdens de liturgie, voor orgellessen en concerten. We vieren onze aanwinst eind september tijdens een orgelfeestweekend”, zegt voorzitter van de orgelvereniging en de kerkraad Eugeen Van Lent.