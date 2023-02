Bornemse scholen kunnen lege brooddozen vullen aan Buurtkar: “Willen alle hindernissen wegnemen, want kinderen mogen geen honger lijden”

Armoede in Bornem stijgt, gemeente stelt UiTPAS voor: “Kwetsbare mensen sterker maken, door hen samen van activitei­ten te laten genieten”

De gemeente Bornem werkt aan de invoering van een UiTPAS, een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. “Wie het financieel moeilijk heeft, gaat niet zomaar naar de film of een voorstelling. Met onze UiTPAS werken we de financiële drempel weg, vanuit voedselbedelingspunt Germaine 2.0 gaan we deelname aan de activiteiten aanmoedigen”, zegt diensthoofd buurtwerking en activering Mieke Moerman.