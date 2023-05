Bornemse ondernemers serveren lekkers in kasteel de Marnix de Sainte Aldegonde: “We maken van een bezoek nét dat ietsje meer”

Bornem Nieuwe horecazaak Skaldu opent op 8 mei in voormalige Veerhuis: “Coronacri­sis maakte dit project bijna onmogelijk”

Er is weer leven in het voormalige Veerhuis in de Bornemse deelgemeente Weert. Op 8 mei opent de nieuwe horecazaak Skaldu er de deuren na een grondige renovatie. “Ondanks alle tegenslagen en financiële druk is dit project toch gelukt”, zegt Axel Van Steenbergen.