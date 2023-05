Bornemse Kelly is nieuwe ‘Miss Wellness Beauty’: “Dit wordt een boeiend en leerrijk jaar”

De Notelaer bouwt nieuwe feestzaal en vakantiewo­ning in hoofdge­bouw: “Een investe­ring in de toekomst”

Niet enkel de natuur, maar ook De Notelaer in Hingene bij Bornem is stilaan aan het ontwaken uit zijn winterslaap. De vzw achter het achttiende-eeuwse paviljoen kondigde zaterdag zijn programma voor het komende seizoen aan, maar stelde ook zijn toekomstplannen voor. En die mag je gerust ambitieus noemen: “Maar in deze tijd zijn ze nodig om overeind te blijven.”