Bornemse Kelly is finaliste van Miss Wellness Beauty: “Ik geniet met volle teugen van deze unieke ervaring”

Puurs Yogasessie in Museum of the Moon: “Magische beleving ‘onder de maan’”

Nog tot eind januari kan je in de Sint-Pieterskerk in Puurs de installatie ‘Museum of the Moon’ bezoeken, waar je oog in oog staat met de maan. Wie de ervaring helemaal compleet wil maken kan er op donderdag 26 januari deelnemen aan een yogasessie, waarvan de opbrengst volledig naar het goede doel gaat.

10 januari