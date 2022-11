Bornemse fakkeltocht als hulde voor Wapenstilstand

In Bornem vindt ook dit jaar een fakkeltocht plaats als hulde voor Wapenstilstand. Op donderdagavond 10 november komt men om 19.30 uur samen aan het monument op het Kardinaal Cardijnplein. “Na een eerbetoon met het neerleggen van bloemenkransen en het spelen van The Last Post, vertrekken we met de fakkels richting kerkhof. Aan het ereperk brengen we hulde aan de overleden oud-strijders. Dit in samenwerking met het harmonieorkest en de afdeling Woord van de Academie. Na deze plechtigheid trakteren we alle deelnemers op een drankje in het CultuurCafé”, klinkt het bij de gemeente.