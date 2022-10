Bornemse dierenvoedselbank bestaat bijna 1 jaar: “Het is duidelijk dat een initiatief als het onze nodig is”

“Ik weiger het een succes te noemen, want dat mag het eigenlijk niet zijn. Laat ons zeggen dat het na een jaar voor ons wel duidelijk is geworden dat een initiatief als onze dierenvoedselbank nodig is.” De vzw SDDVB zag in de herfst van 2021 het levenslicht nadat Jan Kerremans al langer met het idee zat om een dierenvoedselbank op te richten. Met de hulp van de gemeente vond de nieuwe vzw in de Nieuwstraat een locatie om dierenvoeding te stockeren. “40 jaar geleden heb ik in Klein-Brabant de dierenbescherming opgericht. Ik heb altijd al een zwak gehad voor dieren, maar ook voor mensen. Met een dierenvoedselbank kan ik voor de twee iets doen”, vertelt Jan. “Nu we een jaar bezig zijn en we het allemaal eens zijn om onze werking verder te zetten, vinden we dat we onze vzw wat meer in de spotlight mogen zetten. Er zijn nog veel mensen in Bornem die niet weten dat wij bestaan.”

Volledig scherm De dierenvoedselbank viert haar (bijna) eenjarig bestaan © Marc Aerts

Quote Heel wat mensen willen er niet mee te koop lopen dat ze bij een voedsel­bank moeten aankloppen, en daar houden wij ook rekening mee Jan Kerremans , vzw Sociaal Dierenwelzijn Dierenvoedselbank Bornem

Via Sociaal Huis

“De personen die in aanmerking komen voor één van onze dierenvoedselpakketten kunnen één keer per maand een pakket afhalen bij de Dierenvoedselbank, indien ze over een geldige legitimatiekaart beschikken van het Sociaal Huis van Bornem. Via het Sociaal Huis krijgen wij een lijst van afhalers door. We geven dus niet zomaar een pakket mee. Ons team stelt op basis van leeftijd, grootte en gewicht van het dier en pakket samen, waarmee de afhaler zo’n twee weken toekomt. Het gaat voornamelijk om eigenaars van katten en honden.” De afhaling zelf verloopt zo discreet mogelijk. “Heel wat mensen willen er niet mee te koop lopen dat ze bij een voedselbank moeten aankloppen, en daar houden wij ook rekening mee. Er hangt bijvoorbeeld geen groot bord dat aangeeft dat het hier een dierenvoedselbank is en we hebben ook geen vast afhaalmoment. De mensen krijgen op voorhand een dag en uur via mail door.”

Geen afdankertjes

“Een eerste donatie van dierenvoeding die we van het bedrijf Versele-Laga ontvingen was meteen goed voor enkele honderden kilo’s, er is ook een goede samenwerking met Maxi Zoo dat ons geregeld van voeding voorziet. De mensen krijgen van ons geen afdankertjes, maar topmerken. Ik heb aan de bedrijven waarmee we samenwerken duidelijk gemaakt dat we dit doen om de mensen te helpen en niet tevreden zijn met overschot. Dat werd positief onthaald”, legt Jan uit. “De appreciatie die we krijgen van de afhalers is groot. Onlangs kregen we nog een applaus. We hebben er ons al op voorbereid dat door de hogere energieprijzen we meer volk gaan mogen verwelkomen. Zolang we dierenvoeding hebben, zullen we het uitdelen.”

