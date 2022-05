Bornemse bib focust op allerjongste lezers tijdens Boekstartdag

Bornem Aanzienlij­ke rook- en waterscha­de in woning na brand in achterbouw: Woning tijdelijk onbewoon­baar

Hulpdiensten zijn vrijdagnamiddag moeten uitrukken naar de Nieuwstraat in Bornem. Daar was brand uitgebroken in de achterbouw van een woning. De brandweer had best wat moeite om het vuur onder controle te krijgen. Onder meer omdat het vuur tussen het plafond en de isolatie zat. Hierdoor moesten er verschillende gaten in het dak worden gemaakt. Na een uurtje blussen kregen de pompiers van Bornem het vuur onder controle. De brandschade bleef beperkt tot de achterbouw, maar in de rest van de woning was er aanzienlijke rook-en waterschade. De woning werd daarom onbewoonbaar verklaard. Gewonden vielen er niet.

