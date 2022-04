Bornemnaar schrijft boek ‘Papa?’ over grote levensvragen van kleine kinderen

“Ik ben al mijn hele leven lang graag bezig met literatuur, en al meer dan 30 jaar betrokken in de leiding van de Evangelische kerk in Boom. Daar geef ik als voorganger regelmatig preken, zowel aan volwassenen als kinderen. Tijdens de coronacrisis mochten we elkaar plots niet meer ontmoeten, en zo ontstonden de ‘kindermomenten’ via Zoom”, zegt Staessens.

Leefwereld

“We organiseerden telkens korte gesprekjes rond één bepaald thema, en het was enorm boeiend om te zien en horen hoe die kinderen alles overdenken en ervaren. Zo is stilaan het idee ontstaan om, nu ik op pensioen ben en iets meer vrije tijd heb, mij ook zelf aan literatuur te wagen. Ik heb zelf 10 schatten van kleinkinderen tussen 13 en 2,5 jaar oud, en zij hebben mij enorm geholpen met de inhoud door samen te praten over hun leefwereld, wat hen dagelijks bezighoudt, wat ze zich afvragen en waar ze mee worstelen...”

Volledig scherm Bornemnaar Frank Staessens schreef het boek ‘Papa?’ over grote levensvragen van kleine kinderen. © Marc Aerts

In ‘Papa?’ bundelde ik zo veel mogelijk van de ‘grote levensvragen’ van kleine kinderen. De universele thema’s zoals liegen en pesten komen aan bod, maar we gaan ook het thema religie niet uit de weg. De hemel, bestaat die echt en hoe kan je dat dan bewijzen? Hoe moet je bidden, en wat kan ik dan allemaal aan God vragen? Als mijn beste vriendje zwaar ziek wordt, betekent dit dan dat God boos is op mij?”

Samen aan de slag

“Ik goot al die thema’s in een reeks gesprekken tussen een vader en zijn zoon. Zowel kinderen als volwassenen kunnen het boek apart lezen, maar ze kunnen met de verhaaltjes ook samen aan de slag gaan. Een ouder kan voorlezen, ze kunnen samen een rollenspel spelen en daarna over de inhoud in gesprek gaan... Ik heb geprobeerd om vooral niét belerend maar net heel erg eenvoudig en open te schrijven, zodat kinderen vanaf zes jaar al met de onderwerpen aan de slag kunnen gaan.”

“Via de jeugdwerking van onze kerk kon ik samenwerken met de geweldige illustratrice Hanne Latruwe. Zij maakte, als jonge mama in volle coronacrisis, prachtige tekeningen die mijn verhalen echt tot leven brengen. Het hele project -van idee tot concreet boek- nam een tweetal jaar in beslag, en ik heb er enorm van genoten. Dit smaakt zeker naar meer!”

‘Papa? - Grote levensvragen van kleine kinderen’ van Frank Staessens werd uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. (ISBN: 9789464504255, verkoopprijs: 15,99 euro), is te koop in verschillende boekhandels en ook terug te vinden in de bibliotheek van Bornem.

