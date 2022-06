Bornemnaar Jules (19) is Europees kampioen G-golf: “Even hoog niveau als ‘gewone’ golfers, nu dezelfde erkenning nog”

Ze zijn maar wat fier op hun zoon, vertellen Moons en Hallez, al is het allesbehalve vanzelfsprekend geweest om aan dit ‘European Team Championship for Golfers with Disability’ deel te nemen. “Jules heeft een mentale beperking, hij heeft onder andere autisme en epilepsie. Hij wou graag sporten, maar proeflessen basketbal en meer bleken te druk en te snel voor hem. Omdat Jules wél duidelijk balgevoel had, raadde een vriend ons golf aan. Zo kwamen we terecht bij Dragen Golf Bornem, op amper een kilometer van onze huis.”

Volledig scherm Bornemnaar Jules (19) won met zijn ploeg het Europees kampioenschap G-golf voor landenteams. © rv

“Jules voelde zich in die club meteen thuis: hij kon er rustig de sport aanleren in een groen park, de andere leden kennen hem en houden een oogje in het zeil… Dankzij heel wat uurtjes oefenen en de nodige begeleiding werd onze zoon alsmaar beter. Uiteindelijk kon hij aan selecties voor wedstrijden beginnen deelnemen, maar daar moeten we hem altijd heel goed op voorbereiden. We maken dan strikte en duidelijke afspraken, waar iedereen zich altijd aan houdt.”

Vooral honger

“Het mooie is dat Jules heel puur en enkel voor de sport op zich speelt, en niet voor de titels en de bekers. Hij kan immers maar moeilijk vatten wat de omvang van een bepaalde wedstrijd is. Hij begrijpt niet wat Europa is, dus het Europees kampioenschap winnen is voor hem hetzelfde als een wedstrijd op de club. Het winnen op zich vindt hij natuurlijk leuk, maar toen hij Belgisch kampioen werd en wij allemaal uitzinnig reageerden, had hij vooral honger (lachen).”

Volledig scherm Bornemnaar Jules (19) won met zijn ploeg het Europees kampioenschap G-golf voor landenteams. © rv

“Dit keer vond het EK plaats in België, als Jules voor de volgende editie wordt geselecteerd zullen wij mee naar het buitenland reizen. Bij een kind met een beperking, is niets vanzelfsprekend. Maar we zijn zo fier op onze zoon, en op wat hij al heeft bereikt. De G-golfers die op het niveau van Jules aan wedstrijden deelnemen, spelen vaak op even hoog niveau als de ‘gewone’ golfers. Ze krijgen echter een pak minder erkenning, en dat is zo spijtig. De inspanning is bij deze mensen immers vaak nog véél groter. Alleen al met een rolstoel vol golfmateriaal aan de start van een wedstrijd verschijnen, is bijvoorbeeld al een heuse krachttoer.”

Knap meisje

”We vonden het prachtig om te zien hoe de andere leden van het Belgische team tijdens dit EK voor Jules zorgden. Hij was de enige van de ploeg met een mentale beperking, Liliane Cambre en de andere Belgische spelers hebben zich de hele wedstrijd lang over hem ontfermd. Jules’ begeleiding is niet te onderschatten. Of hij kan golfen, hangt immers af van het aantal prikkels die hij die dag krijgt, en of hij zich rustig kan voorbereiden en concentreren. We waren bijvoorbeeld héél blij dat het knappe meisje uit het Engelse team niet op het veld stond tijdens de beslissende wedstrijd van onze zoon. Anders was zijn focus op de bal een pak minder geweest!”

Volledig scherm Bornemnaar Jules (19) won met zijn ploeg het Europees Kampioenschap g-golf voor landenteams. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.