Bornem zet temperatuur in zwembad weer hoger en legt megawaterspringkasteel klaar

Bornem Lek in zwembad Breeven: Poolparty wordt geannu­leerd, deuren sluiten tot maandag

Het zwembad Breeven in Bornem moet de deuren sluiten door een lek in de waterleiding. “We sluiten onze Zwemweek in mineur af, want moeten de poolparty van vrijdagavond annuleren. De reparatie vindt maandagochtend plaats, we hopen het bad tegen maandagavond weer te openen”, zegt verantwoordelijke Caroline Van Landegem.