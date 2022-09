Bornem telt af naar jaarmarkt, kunstenaars palmen postkantoor in

Willebroek Jazzclub Het Veerhuis sluit deuren, Fondy Riverside Bullet Band plant laatste optredens: “Wij worden ouder en opvolging ontbreekt”

53 jaar geleden richtten Johnny (77) en Camiel (86) Van Breedam, beiden in de ban van New Orleans jazz, hun ‘Fondy Riverside Bullet Band’ op. Nu meer dan een halve eeuw later plannen de broers hun laatste optredens in jazzclub Het Veerhuis in Klein-Willebroek. “De coronacrisis heeft alles moeilijker gemaakt, en wij worden stilaan te oud om alles met een kleine ploeg te organiseren. Daarom eindigen we in schoonheid met deze reeks concerten”, zegt Camiel Van Breedam.

