Bornem organiseert seniorensportdag: “Ook elektrisch fietsen zit in aanbod”

Wie wil deelnemen aan de seniorensportdag, kan zelf een programma samenstellen. In de voormiddag kan je kiezen uit een elektrische fietstocht of een wandeltocht, of een combinatie van aquagym, netbal, minigolf of petanque en hockey, tai chi, minigolf of petanque. In de namiddag staan een niet-elektrische fietstocht en wandeltocht op het programma, samen met de keuze uit badminton, aerobics of minigolf en badminton, netbal of minigolf.