Bornem organiseert eerste Burendag en deelt waardebonnen uit: “Koop wat lekkers en zet je samen op de stoep”

Man met zware drugsver­sla­ving staat terecht voor hele reeks diefstal­len: “Waaronder een diefstal met geweld op kerstavond”

“Ik was onder invloed. Ik kan er me niets meer van herinneren.” Dat was het excuus van een 37-jarige man die vandaag voor de rechter in Mechelen moest verschenen voor een hele reeks diefstallen. Het parket vorderde een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. “Want er is een duidelijke verslavingsproblematiek aanwezig”, zei het parket.