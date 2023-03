Bornem mikt op 315 laadpalen, maar: “Vlaamse overheid bepaalt tempo”

Bim Bam Beieren: 5 keer genieten van een heerlijk paasont­bijt in Mechelen en omstreken

Pasen komt er weer aan en dat is het moment bij uitstek voor een brunch of ontbijt met de hele familie. Zowel op paaszondag als -maandag organiseren verschillende horecazaken maar ook verenigingen een paasontbijt om jou op je wenken te bedienen. Onze redactie zocht voor jou een aantal adresjes uit in Mechelen en omstreken waar je heerlijk kan smullen van eitjes en ander lekkers. Van Passade in Mechelen tot een aan huis geleverde ontbijtmand in Putte: op deze vijf plekken in de ruime regio rond Mechelen vier jij Pasen.