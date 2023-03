Bornem gaat samenwerken met Amerikaanse stadje Greenwood: “Waren jullie op zoek naar een nieuwe vakantiebestemming?”

De Abdij pakt uit met eerste grote expo: “Hier tonen we prachtige klimaatfo­to­gra­fie in uniek decor”

‘Awareness – a matter of time’, zo heet de eerste grote tentoonstelling die georganiseerd wordt in de vernieuwde Abdij in Bornem. “Fotograaf en avonturier Christian Clauwers (40) toont ons zijn prachtige klimaatfotografie, een reeks van meer dan 50 werken vol schoonheid en kwetsbaarheid. We vinden het belangrijk om in het historische decor van de Abdij ook op zulke actuele thema’s te focussen”, zegt Gert Van Kerckhoven.