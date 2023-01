Bonheiden en Bornem introduceren gele papier- en kartoncontainer: “Sneller en efficiënter dan dozen en pakjes papier”

Bonheiden/BornemIn Bonheiden en Bornem verzamel je vanaf juni 2023 papier en karton in een gele container De lokale besturen van Bonheiden en Bornem slaan de handen in elkaar met IVAREM om de inwoners van beide gemeenten tegen juni 2023 te voorzien van de containers.

De eerste ophalingen in Bornem vinden plaats op 22 en 29 juni. In Bonheiden haalt men de containers voor het eerst op op 13 juli. De containers, die gratis worden aangeboden, worden in de loop van juni uitgezet. “Momenteel bieden onze inwoners hun papier en karton nog aan door het te verzamelen in een doos of samen te binden in een pakketje”, verduidelijkt Bornems schepen van Milieu Eddie Bormans (N-VA). “Bij hevig regenweer en harde windstoten kan dat al eens problemen geven en moeten we onze diensten uitsturen om het zwerfvuil mee op te ruimen. Met een papiercontainer stelt dat probleem zich niet en moet er niet meer met zware dozen gesleurd worden. Inwoners en afvalophalers rollen de container makkelijk tot waar hij moet staan. Het papier blijft ook droog wat dan weer leidt tot een betere recyclage.”

Efficiënter

“De container zal volledig gratis zijn voor elk gezin in onze gemeente en het is tegelijk ook beter voor de rug van de ophalers van IVAREM doordat ze minder moeten heffen en tillen. Daarnaast zal de ophaling van papier en karton sneller en efficiënter verlopen. Indien je geen container wil, kan je ervoor kiezen om het oud papier zelf gratis naar het recyclagepark te brengen.” zegt Bonheidens schepen van Milieu Mieke Van den Brande (CD&V). “Niemand wordt verplicht van een gele container te nemen. Maar het papier buiten op de oude manier buitenzetten zal niet meer gaan.” Inwoners van Bonheiden en Bornem ontvangen begin april een brief van IVAREM. Na ontvangst van de brief kan je als inwoner nog drie weken een ander formaat bestellen dan de standaardmaat en dit via de infolijn van IVAREM (0800 90 441 of via www.ivarem.be/papiercontainers).

Formaat

“De standaardcontainer die de inwoners van Bonheiden en Bornem ontvangen, heeft een volume van 240 liter. Dit is het ideale formaat container voor een normaal gezin. Je kan er ook voor kiezen om geen container te ontvangen. In dat geval breng je je papier en karton zelf naar het recyclagepark. Er mag ook geen los papier en karton meer naast de container worden aangeboden. Een 240 liter container is echter voldoende groot om het papier en karton van één maand van een normaal gezin in te verzamelen”, zegt de IVAREM-woordvoerder Filip Van Assche. Bedrijven zullen een bedrijfscontract moeten afsluiten om hun papier en karton te blijven aanbieden via de huis-aan-huisophaling.

