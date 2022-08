Blauwalgen in vijver Breeven zijn verdwenen

Herentals TERRASTIP: Jardin Albert, dé zomerbar naast het Albertka­naal die je doet dromen van zuiderse sferen

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken. Hier kom je te weten welk terras deze zomer het ontdekken waard is. Van koffieshop tot ijsjestent en van brasserie tot fine dining. Met deze week Jardin Albert, een zomerbar waar je kan genieten van de uitgebreide drankkaart en lekker eten aan de oever van het Albertkanaal. Na een fietstochtje ploffen we neer in één van de vele gezellige hoekjes van deze Herentalse parel.

