Bijna 75.500 euro aan Vlaamse subsidies richting schoolprojecten in Mechelse regio

De drie scholen in onze regio ontvangen samen bijna 75.500 euro. “In Willebroek maakt de Vrije Basisschool Sint-Joris werk van doorgangen en raamopeningen. Daarnaast wordt er nog een luifel afgebroken. Een eerder toegekende subsidie wordt verhoogd. De school ontvangt 37.790 euro”, deelt het kabinet van Weyts mee.”Vrije Basisschool Peultje in Peulis krijgt 12.024 euro voor het verbouwen van het sanitair lokaal en ook daar wordt een eerder toegekende subsidie verhoogt. Voor de Vrije Bassischool De Appelboom in Bornem voorzien we 25.524 euro voor een bodemsanering in samenwerking met OVAM.” Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voorziet via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) meer dan 2 miljoen euro in 16 scholenbouwprojecten in de provincie Antwerpen.