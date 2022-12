Bib organiseert boekenverkoop: “Maken plaats voor nieuw materiaal”

Wie graag tegen een voordelig prijsje oud bibmateriaal op de kop wil tikken, moet in Bornem zijn. De bib biedt immers een selectie boeken, cd’s, tijdschriften en strips te koop aan, om zo plaats te maken in de rekken voor nieuwe materialen. Per item betaal je amper 50 eurocent of 3 UiTPAS-punten. De boekenverkoop vindt plaats op 16/12 van 17-20 uur en op 17/12 van 9-12 uur in zaal De Ruimte van CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43 in Bornem.