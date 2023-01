Bewoners ademen rook in bij keukenbrand: Woning onbewoonbaar door rook- en waterschade

Mechelen Twintiger betaalt minnelijke schikking voor drugsbezit niet: Probatie-opschor­ting

De rechter in Mechelen heeft een 21-jarige veroordeeld tot probatie-opschorting. In april 2021 werd hij op de carpoolparking in Kontich opgemerkt toen hij samen met een vriend in de auto zat. De politie vond dat verdacht en ging over tot controle. Daarbij werd niet enkel fles lachgas aangetroffen, maar ook nog één joint. Vrijwel meteen gaf de 21-jarige Mechelaar toe dat de joint van hem was. Beide jongemannen kregen een minnelijke schikking voorgesteld, maar die werd enkel door de twintiger niet betaald. Hierdoor ging het parket over tot dagvaarding. Er werd vorige maand op zitting een celstraf van 3 maanden alsook een geldboete van 8.000 euro effectief gevorderd. “Een strenge straf”, vond de raadsman van de twintiger. Hij vroeg enige mildheid en stelde een straf met uitstel voor. Iets waar de rechter na beraad ook op in ging. Het legde hem een probatie-opschorting op. Dat wil zeggen dat als hij binnen de drie jaren geen nieuwe feiten meer pleegt, hij niet naar de gevangenis moet.

10 januari