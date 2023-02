Bewoner betrapt verdachte van woninginbraak

Een man heeft getracht om in te breken in een woning langs de Koningin Astridlaan in Bornem. De dader geraakte binnen, maar werd daarbij opgemerkt door de bewoner. Wanneer die poolshoogte ging nemen, sloeg de dief op de vlucht. Een buit werd er volgens de politiezone Rivierenland niet gemaakt. Er is een onderzoek opgestart.