Mijnenergie Zonnepane­len en een digitale meter? Zo vind je het voorde­ligst een ver­bruiks én teruglever­con­tract

De zon scheen vorig jaar het vaakst in juli en ook in 2023 toont ze zich opnieuw van haar gulle kant. Als eigenaar van zonnepanelen hoop je uiteraard een maximaal rendement uit die zonne-energie te genereren. Maar met welk energiecontract pak je dat het best aan? Mijnenergie.be maakt je wegwijs.