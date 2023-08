NET OPEN. Foody-boxen krijgen restaurant­broer­tje op Korenmarkt: “Combineren snelheid van fastfood met kwaliteit”

Geen week na de opening van Boho Bar is de Mechelse binnenstad alweer een nieuw restaurant rijker: Foody. Guillaume Clerens (28) giet er zijn gastronomische boxen van tijdens corona in een restaurantformule, al blijft delivery een belangrijk onderdeel. “Waar kan je voor de lunch varkenswang of ossobuco eten en binnen het uur weer buiten zijn?”