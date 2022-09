Benny en Liesbeth uit tv-programma ‘Boerenjaar’ tonen hun prei- en kolenbedrijf tijdens Dag van de Landbouw

Benny en Liesbeth telen bijna het jaar rond prei en om de twee weken planten ze bloemkolen, die ze in de zomer oogsten. In het najaar hebben ze ook sluitkolen, waaronder rode, witte en savooikool. Zowat al hun groenten komen via de veiling van BelOrta in de supermarkten van Carrefour terecht, maar een deel wordt ook via thuisverkoop aan de man gebracht.

Het landbouwbedrijf van Benny en Liesbeth kwam in 2020 op het kleine scherm in het televisieprogramma Boerenjaar. Tijdens de Dag van de Landbouw kan je dus eens gaan kijken of het er op het veld echt aan toegaat zoals op tv. Je kan het bedrijf vrij bezoeken op zondag 18 september. Op het terras of in de nieuwe loods geniet je ondertussen van een heerlijk hapje en drankje. Er is ook kinderanimatie aanwezig.