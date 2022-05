Benefiet groeit uit tot nieuw evenement: “Mariekerkse Meifeesten moeten jaarlijks weerkerend festijn worden”

“Het Streekmuseum Scheepvaart en Visserij in Mariekerke (Bornem) bleef, net als vele andere verenigingen, na de coronacrisis achter met een financiële kater. Om weer wat geld in het laatje te krijgen, organiseerden we vorig jaar een eetfestijn. Dat werd een geweldig succes , de haring op de barbecue en de kriekjes met balletjes vlogen de deur uit. En vooral: iedereen genoot er met volle teugen van om weer samen te komen na veel te stille jaren. Toen al werd, in de tuin van het streekmuseum, afgesproken om dit jaar opnieuw zo’n evenement te organiseren.”

“We besloten het geheel een nieuwe naam te geven, en kozen voor de ‘Mariekerkse Meifeesten’. Dit jaar houden we het nog kleinschalig, omdat we door de coronacrisis iets te laat konden starten met onze voorbereidingen. Vanaf 2023 moeten het een gróót feest worden, met randanimatie, misschien een boerenmarkt, het inwijden van een meiboom en meer.”

Pelpetat

“Dit jaar gaan we weer voor een driedaags eetfestijn in de grote tuin van het Scheepvaartmuseum. Op vrijdag 20 mei kan je bij ons terecht van 15.30 tot 19 uur, op zaterdag 21 mei van 11 tot 19 uur en op zondag 22 mei van 11 tot 14:30 uur. Opnieuw serveren we onze haring op de barbecue met ajuinsaus en ‘pelpetat’, kriekjes met balletjes, allerlei dessertjes en drank. Een dag en uur reserveren is niet verplicht maar, wel aangeraden. Ook afhalen is mogelijk, na reservatie. Dit kan ter plaatse, op 0487/14.94.86. of met een mailtje naar rudi.marnef@telenet.be.”