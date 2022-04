BELOOFD IS BELOOFD. Wat met de toekomst van de Boomstraat in Bornem? Wat komt er in het oude postgebouw? En wanneer worden de camera’s eindelijk geplaatst?

BornemDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Bornem, een gemeente waar begin dit jaar nog een bestuurswissel plaatsvond, met de nodige verschuivingen in de plannen en budgetten tot gevolg. Ook de nieuwe ploeg zoekt koortsachtig naar een oplossing voor de Boomstraat, en wil het nieuwe jongerencentrum openen tegen 2024.