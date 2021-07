Beklaagde (27) die koksmes wilde binnen smokkelen in rechtbank opgepakt: “Er waren concrete bedreigingen”

Bornem Luca Aussems stelt tentoon in De Notelaer

25 juli De Notelaer in Hingene (Bornem), is nog tot en met 24 oktober het decor van de tentoonstelling van Luca Aussems. De kunstenaar palmt verschillende ruimtes van het unieke zomerpaviljoen langs de Scheldedijk in met zijn schilderijen en integraties.