Bedrijf dat reclamefolders bedeelt, moet schulden herschikken: “Maar onze activiteiten gaan ondertussen gewoon door”

Boom Booms zwembad sluit eind deze maand definitief: zwemclub verhuist noodgedwon­gen naar Kapelle-op-den-Bos

De kogel is door de kerk: het zwembad van de GO! scholengroep Rivierenland in de Jan Frans Willemsstraat in Boom sluit eind deze maand definitief de deuren. Volgens een studie die de scholengroep heeft laten uitvoeren, blijkt er sprake te zijn van toenemende betonrot. Daarmee moet de Verenigde Willebroekse Zwemclub, die wekelijks met 650 kinderen in Boom komt zwemmen, noodgedwongen verhuizen. “Dit gaat ons heel wat leden kosten.”

8 juni