AZ Rivierenland verdeelt dichtbundel van COVID-patiënt Marc Hauman: “Eerste teksten werden tijdens verblijf in coronakamer neergepend”

BORNEM/TEMSEDe 59-jarige Temsenaar Marc Hauman verbleef vorig jaar op de COVID-afdeling van AZ Rivierenland in Bornem en schreef er tijdens zijn verblijf zijn ervaringen neer in dichtvorm. Deze gedichten werden door het ziekenhuis gebundeld en vandaag verdeeld aan alle medewerkers en COVD-patiënten.

Zanger-muzikant en leerkracht Marc werd van 15 tot 24 februari 2021 verzorgd op de COVID-afdeling van campus Bornem. “Ik was samen met mijn vrouw erg ziek geworden en had hoge koorts. Mijn longen waren volledig aangetast, ik had een blaffende hoest en er kwam amper nog een woord uit. Een verblijf op intensieve zorgen werd overwogen, maar zover kwam het gelukkig niet. Beetje bij beetje kwam het herstelproces op gang”, vertelt Marc. “De eerste tekstscheuten voor mijn gedichten plukte ik al na enkele dagen in mijn hermetisch gesloten coronakamer, toen de koorts stilaan achterwege bleef. Deze eerste aantekeningen noteerde ik in eerste instantie in mijn gsm, na een aantal dagen kwamen er pen en papier aan te pas.”

Inspiratie

“In zo’n coronakamer maak je dag in dag uit hetzelfde patroon mee, en toch waren er heel wat aspecten waaruit ik mijn inspiratie kon halen. Je hebt de gesprekken met de medewerkers, de negatieve spiraal die je hebt meegemaakt, het herstel,... Bijvoorbeeld het gedicht ‘Nachtzwemmer’ gaat over mijn eerste ontmoeting met een medewerker met nachtdienst die me meteen geruststelde en zei dat alles goed zou komen. Tijdens mijn verblijf heb ik drie gedichten afgewerkt, de daaropvolgende weken ging ik thuis aan de slag met mijn aantekeningen en werkte ik er nog zeven af. Ik had in mei 2020 ook al een nummer geschreven over het thema.”

Volledig scherm COVID-patiënt Marc Hauman schreef een gedichtenbundel tijdens zijn verblijf op de COVID-afdeling van AZ Rivierenland Campus Bornem © David Legreve

Het resultaat van de Marcs schrijfsels is de gedichtenbundel ‘Coronadagen’. “Ik had deze gedichten geschreven als een dankjewel aan de zorgverleners. Toen ik het ziekenhuis mocht verlaten heb ik trouwens met schorre stem nog een gedicht voorgedragen. Na een tijdje heb je toch een band met de medewerkers. Ik ben AZ Rivierenland ontzettend dankbaar dat ze mij hebben verzorgd én dat ze nu ook mijn gedichten weten te appreciëren en er een project van hebben gemaakt.”

Tentoonstelling

“Elk van onze 1.700 medewerkers krijgen vandaag alvast een exemplaar mee naar huis, als ode aan hun toewijding. We geven alle COVID-patiënten die nu nog gehospitaliseerd worden ook een bundel, om hen een hart onder de riem te steken”, zegt Sofie Vermeulen van de communicatiedienst van het ziekenhuis. “De gedichten werden ook op groot formaat gedrukt en worden tentoongesteld in het onthaal van campus Bornem en in de centrale gang van het onthaal op campus Rumst, zodat ook andere patiënten en bezoekers kunnen genieten van deze prachtige gedichten. Later verhuizen ze naar de bibliotheek van Bornem, waar ze hun plaatsje krijgen in een tijdelijke tentoonstelling.”

Je kan de gedichten lezen via deze link.

