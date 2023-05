AZ Rivierenland richt troostplek in, ook Elise (27) krijgt eigen bank: “Ik beloofde mijn dochter dat ze nooit vergeten zou worden”

Park Fort Liezele krijgt SMOTspot: “Slimme zonnecrème­dis­pen­ser zegt wanneer je moet smeren”

Een SMOTspot, zo heet de slimme zonnecrèmedispenser die je nog tot september vindt in het park Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands. “Deze slimme paal deelt niet alleen gratis zonnecrème uit, maar meet ook de UV-index en vertelt of je moeten smeren of niet”, zegt schepen van gezondheid Ann-Marie Morel (CD&V).